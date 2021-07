Consensus: Saër Seck claque la porte, le "Baara Yeggo" chope le virus Avec un consensus qui avait écœuré quasiment tout le monde sauf les trois dealers Augustin Senghor, Saër Seck et Mbaye Diouf Dia, on assiste à un retournement de situation avec la démission du président de Diambars.

Rédigé par leral.net le Samedi 31 Juillet 2021 à 07:59 | | 0 commentaire(s)|

Non seulement il quitte le consensus, mais il n'est plus candidat à rien du tout. Seul Mady Touré a maintenu sa parole d'aller en Assemblée générale.



Saër Seck clashe Augustin Senghor, Mady Touré rejette encore une fois le consensus et maintient sa candidature. Ce qu'on ne peut lui refuser.



Mamour Cissé, interpelé sur la question parle de "consensus indécent, pitoyable, grotesque et hautement toxique", a-t-il fulminé.



l'auatre leader politique, Thierno Bocoum ne s'est pas gêné pour descendre Augustin Senghor.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos