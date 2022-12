Conséquence de la débâcle face à l'Angleterre: Un silence de Cathédrale au Sénégal

Après la désillusion causée par les Anglais, qui ont humilié et donné une leçon de football aux Sénégalais, un silence de mort règne dans le pays. Surtout à Dakar, jadis grouillante. Pas un bruit ne s'échappe de la rue. Tout est calme.



Même ceux qui sortent, le font à pas feutrés. La défaite est passée par là. L'on dirait que c'est un sentiment de honte qui se dégage, tant l'équipe sénégalaise a pris l'eau de toutes parts. Pis, ils n'ont jamais donné l'impression de se défendre.



Ils n'ont pas encore été aidés par un coaching qui n'a pas répondu aux attentes. Et les choix se faisaient largement désirer. Et si la presse française avait raison sur toute la ligne, en disant dès le tirage, que l'Angleterre n'avait pas le jeu pour inquiéter la France?



Les Sénégalais n'ont jamais essayé de faire démentir ces médias, malgré une bonne vingtaine de minutes, où ils pouvaient prendre les devants.