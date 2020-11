Conséquences Covid 19: 37 344 emplois perdus

selon les chiffres de l’Ansd publiés par « Le Soleil »,,, au deuxième trimestre 2020, les pertes d’emplois salariés sont estimées à 37344.



Le nombre moyen d’employés salariés recevant une rémunération de leur employeur dans le secteur moderne, hors administration publique, est estimé à 304 003 contre 341 347 à la même période de 2019, soit une baisse de 10,9%.



En ce qui concerne le nombre moyen d’heures travaillées par semaine, il est établi à 40,9 heures au deuxième trimestre 2020 contre 41,1 heures au même trimestre de l’année précédente, soit une diminution de 1,4 %. Cette situation s’explique, selon l’ANSD, par la réduction des heures moyennes hebdomadaires travaillées dans le secteur du commerce, de la construction, du transport et de l’entreposage, de l’hébergement et de la restauration.







