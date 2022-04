Conséquences des inondations : Eviter les secours d’urgence, à tout prix Le gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall, ne veut pas de plan d’Organisation des secours (ORSEC). Il a engagé, de ce fait, toutes les structures impliquées dans la réalisation d’infrastructures au respect des engagements pour que, dit-il, «la situation de l’année dernière ne soit pas revécue et ne pousse pas l’Etat à déclencher un plan ORSEC. Pour cela, ajoute-t-il, il faut que tous les travaux se fassent dans les délais.

Le gouverneur de Dakar donne aussi l’ordre que tout ce qui empiète le réseau, soit déguerpi. Il dit dans ce sens que les préfets et la Direction de surveillance et de contrôle de l’occupation du sol (DSCOS) devront prendre toutes les mesures idoines, afin que les promoteurs véreux soient délogés. « Les maisons en ruine doivent être détruites sans concession aucune », juge Alassane Sall.



« Il n’est pas question , dit-il, que des personnes indemnisées continuent d’occuper illégalement les maisons et entravent l’action publique », affirme-t-il. Le gouverneur de Dakar demande aussi aux autorités administratives, de faire le recensement des routes qui nécessitent une réhabilitation ou une reprise totale.



Il requiert un programme spécial pour discuter sur la ville de Rufisque puisque, dit-il, « elle est en phase de devenir un enjeu majeur dans la gestion des inondations, avec les nouveaux quartiers qui éprouvent des difficultés ». Le gouverneur a aussi ordonné que toutes les constructions sur la voie publique, soient démolies.













