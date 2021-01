Conséquences du Covid-19 : Plus de 39 milliards de repas scolaire supprimés à travers le monde

D’après ce rapport, intitulé Covid-19: Missing More Than a Classroom (Covid-19 : Les enfants privés de bien plus que de salles de classe), 370 millions d’enfants à travers le monde – dont beaucoup sont tributaires des repas scolaires pour se nourrir chaque jour – ont été privés de 40 % de leurs repas scolaires, en moyenne, depuis que les restrictions liées à la Covid-19 ont provoqué la fermeture des salles de classe.



« Bien que les données indiquent clairement que les établissements scolaires ne sont pas les principaux foyers d’infection à la Covid-19, des millions d’enfants dans le monde voient leur école fermée », déplore Henrietta Fore, directrice générale de l’Unicef.



« Les enfants qui reçoivent leur seul repas quotidien à l’école ne sont pas seulement privés d’éducation, mais aussi d’une source fiable d’alimentation. Alors que nous luttons contre la pandémie de Covid-19 et que nous attendons la distribution des vaccins, la réouverture des écoles doit constituer une priorité et nous devons faire le nécessaire pour les rendre aussi sûres que possible, notamment en continuant d’investir en faveur des mesures éprouvées de prévention des infections, telles que la disponibilité d’eau salubre et de savon dans chaque école de la planète. », ajoute-elle.



Selon les estimations les plus récentes, 24 millions d’écoliers risquent d’abandonner l’école en raison de la pandémie – une situation qui menace les progrès enregistrés en matière de scolarisation au cours des dernières décennies. Or, les programmes d’alimentation scolaire peuvent inciter les enfants les plus vulnérables à retourner à l’école.



« Supprimer les repas scolaires nutritifs, c’est mettre en péril l’avenir de millions d’enfants parmi les plus pauvres du monde. Nous risquons de perdre une génération tout entière », indique David Beasey, Directeur exécutif du Pam.



L’Unicef et le Pam exhortent les gouvernements à accorder la priorité aux écoles dans leurs plans de réouverture et, ce faisant, à veiller à répondre aux besoins sanitaires, alimentaires et nutritionnels des enfants grâce à des programmes d’alimentation scolaire complets et de grande qualité.

