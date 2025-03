Conservation des produits agricoles : Mabouba Diagne annonce un programme de construction d’équipements

L’État va dérouler un important programme de construction d’infrastructures de stockage des produits agricoles, dont 200 000 à 300 000 hangars, dans le but d’améliorer leur conservation et leur transformation, a-t-on appris, jeudi, à Potou (nord), du ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne.



‘’ Il nous faut entre 200.000 et 300.000 hangars frigorifiques, pour garantir durablement la conservation des produits agricoles ’’, a dit M. Diagne à la presse locale, après la mise en service du centre de groupage de produits horticoles de Potou, dans la région de Louga.



Les futures infrastructures permettront de réduire les pertes de récoltes et de ‘’stabiliser’’ les prix des produits agricoles, selon lui.



‘’ Nous allons très rapidement lancer ce programme, afin d’améliorer la conservation et la distribution des récoltes’ ’, a assuré Mabouba Diagne.



Un projet dénommé Intermag, destiné à la construction de hangars d’une capacité de conservation d’environ 250 000 tonnes, fait partie de ce programme, selon le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage.



Concernant le stockage frigorifique, le gouvernement est en train de ‘’négocier’’ cinq conventions de partenariat public-privé, a-t-il annoncé.



Selon Mabouba Diagne, le Sénégal exporte en moyenne 347 000 tonnes de fruits et légumes par an, ce qui génère des revenus annuels d’environ 70 milliards de francs Cfa.



‘’ Un pays capable d’exporter autant pendant dix ans, doit avoir les hangars de stockage nécessaires ’’, a-t-il dit.



‘’ Nous avons des projets très innovants pour résoudre définitivement ce problème. Certes, avec une dette publique de 18.000 milliards de francs Cfa, tout ne pourra pas être fait immédiatement.



Mais dans cinq ans, si nous ne parvenons pas à résoudre entièrement le problème, nous en serons au moins à 90 %, grâce à l’engagement du secteur privé aux côtés de l’État ’’, a assuré M. Diagne.















Aps