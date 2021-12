Consolidation des acquis et approches sur les stratégies de résilience inclusives au Sahel : La Bad organise un forum les lundi et mardi prochains

Consolider les acquis et approches sur les stratégies de résilience inclusives au Sahel. Tel est l’objectif visé par la Banque africaine de développement dans le cadre du forum qu’elle organise les lundi et mardi prochains.

Face aux effets combinés du changement climatique, des conflits violents et de la pandémie de Covid-19 sur les populations vulnérables du Sahel, les organisateurs du forum intitulé, « Forum sur les innovations et les bonnes pratiques de résilience au Sahel », étudient notamment les possibilités de consolider les acquis de leurs différentes interventions à travers une approche régionale coordonnée et une compréhension partagée du concept de résilience dans le Sahel.



L’évènement sera organisé en partenariat avec l’Alliance Sahel, le Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse au Sahel (Cilss), la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (Unccd), la Stratégie intégrée des Nations unies pour le Sahel (Uniss) et le Programme alimentaire mondial (Pam).



Pour le secrétaire exécutif adjoint du Cilss, Dr Paul Ouédraogo, « la complexité et la diversité des chocs actuels (au Sahel), invitent les acteurs (…), à plus d'inventivité et d’innovation en matière de modèles de financement, de stratégies d’intervention, de concertation et de synergie d’action pour optimiser les ressources et les énergies et les modes d’action en faveur des communautés sahéliennes et oust africaines ».



L’amélioration de la résilience reste au cœur des interventions du Cilss et de ses partenaires, a ajouté, M. Ouédraogo, soulignant que les résultats du forum contribueront « à un changement de paradigme afin d’aboutir à des financements innovants et structurants des programmes de résilience au Sahel. »



«L’organisation de ce forum traduit l’engagement de la Banque africaine de développement à promouvoir l’accès aux technologies climato-intelligentes et aux bonnes pratiques, un facteur clé de tout succès dans notre combat commun dans la lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel dans le contexte du changement et de l’insécurité que certains connaissent », a déclaré Laouali Garba, chef de la Division de l’agriculture et de l’agro-industrie à la Banque africaine de développement.



Pour sa part, Blandine Cupidon, coordinatrice du Membership de l‘Alliance Sahel souligne :« Il est essentiel de tendre vers une approche intégrée et une meilleure coordination des interventions des partenaires sur le terrain, qui sont l’objectif du Forum et les principes phares de l’Alliance Sahel, mais également s’appuyer sur un partage d’expériences, d’innovations technologiques et de bonnes pratiques visant à construire et renforcer des communautés résilientes au Sahel »



Selon le secrétaire exécutif de l’Agence panafricaine de la Grande muraille verte, Pr Abdoulaye Dia, « pour avoir les résultats probants, il faut d'abord cerner les subtilités sociologiques et anthropologiques des communautés dans leurs spécificités, de même que les aspects de territorialité ». Il invite à « mettre de l'ordre dans toutes ces initiatives » afin d’éviter d’investir beaucoup de milliards dans le Sahel sans résultats.

La Banque africaine de développement (Bad), avec plusieurs de ses partenaires, organise, lundi et mardi, en format hybride, un forum de partage d'innovations et de bonnes pratiques de résilience au Sahel. Ce forum vise à identifier les actions à mettre en œuvre pour consolider les acquis et approches sur les stratégies de résilience inclusives au Sahel.