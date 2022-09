Consolidation du dialogue national et l’ouverture politique: Macky Sall instruit le Ministre de justice d’explorer un schéma d’amnistie Abordant la consolidation du dialogue national et l’ouverture politique, le Président de la République demande au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, d’examiner, dans les meilleurs délais, les possibilités et le schéma adéquat d’amnistie pour des personnes ayant perdu leurs droits de vote.

