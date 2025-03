Consommation : Suspicion de chlorate élevé chez Coca-Cola, des analyses d’échantillons en cours à Dakar Au Sénégal, des échantillons de boissons Coca-Cola sont en cours d’analyse au Laboratoire national d’analyse et de contrôle (Lanac), du ministère de l’Industrie et du Commerce. L’annonce a été faite par la Directrice générale du Lanac, Fatou Bèye Sarr et le chef de la Division Consommation et Sécurité des Aliments du même ministère, Bakary Ndiaye. Source "lesoleil.sn"

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Mars 2025 à 18:31

Le 28 janvier dernier, l’embouteilleur européen de Coca-Cola a annoncé un rappel massif de produits en Europe. Il s’agit notamment de bouteilles en verre et de canettes de Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss et Tropico, en raison d’une teneur trop élevée en chlorate.



Selon les spécialistes de la santé, une exposition chronique au chlorate, peut « inhiber ou empêcher l’absorption d’iode » dans le sang. Par ailleurs, une exposition aiguë peut réduire la capacité du sang à absorber l’oxygène, entraînant ainsi une insuffisance rénale.

















S lesoleil.sn



