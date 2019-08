Consommation d’eau impropre à la consommation : Les populations de Mbacké envahissent les rues L’eau impropre à la consommation est distribuée à Mbacké. Conscientes du danger de la consommation de cette eau, les populations ont envahi les rues de leur ville pour protester et fustiger la cherté des factures de la SDE.

A travers une marche, les populations en ont profité pour remettre un mémorandum au préfet. « La qualité de l’eau dans le département de Mbacké est très mauvaise depuis plus de trois décennies. Les prélèvements de l’eau ont été effectués et analysés par trois laboratoires spéciaux. Mais, les résultats des analyses, des paramètres physico-chimiques et microbiologiques ont révélé que l’eau fournie par la SDE est impropre à la consommation et expose la population à des risques de maladies hydriques très graves », dénonce le porte-parole, Assane Ndiaye.



D’après lui, le taux de salinité est au-dessus de la norme. Ledit taux, du fait de la densité des ions, de sodium, de fer, de chlorures et de fluorures, dépasse la valeur de l’organisation de la santé. « L’eau ne contient pas de micro-organisme. Cela fait rupture au surdosage en chlorure dont l’effet entraînera des perturbations de la plupart desdits micro-organismes », constate-t-il.



Ainsi, il a été relevé le fait que les populations courent des risques de contracter le cancer et les maladies cardiovasculaires comme l’hypertension artérielle. Et des spécialistes de la santé dépêchés sur les lieux ont prouvé que l’eau est impropre à la consommation. Malgré tout, ces familles payent des factures chères. Walf radio précise que cette marche est la première étape du combat citoyen. La population de Mbacké compte poursuivre ce combat pour disposer de l’eau propre à la consommation.



