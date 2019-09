Consommation de thé: 4 milliards de FCfa investis en 2018 pour son importation

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Septembre 2019

Le Sénégal est un pays consommateur de thé. Plus de 8000 tonnes de thé ont été consommées en 2018 contre 4584 en 2013. D’après L’Observateur, les importations sont passées de 3 milliards en 2013 à plus de 4 milliards en 2018.





1 126 tonnes de thé sont importées et mises à la consommation des Sénégalais de janvier à maintenant, pour un coût de 709, 031 millions FCfa. Et le journal estime les importations du pays à plus de 6000 tonnes de thé par an.

