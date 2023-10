Consommation locale responsable: Ascodem et Miftah s’engagent à mettre à disposition des produits bio, cultivés au Sénégal L’Association Sénégalaise des Commerçants et Délégués de Marchés (ASCODEM) et la Coopérative LA COOP MIFATH annoncent fièrement leur partenariat innovant pour favoriser la consommation locale. Elles ont décidé de mettre à disposition des Sénégalais des produits bio, cultivés avec passion dans les champs de nos coopératives. Ce sera un accès simplifié à l'essentiel, même en période hivernale. Cette collaboration stratégique a pour objectif de simplifier l'accès aux produits essentiels et de combler les lacunes en matière d'approvisionnement, particulièrement pendant la saison hivernale. Les consommateurs, promet-on, pourront aisément se procurer des produits de qualité, tout en contribuant au renforcement de l'économie locale.

L’initiative des deux entités signataires vise à partager des valeurs coopératives et de renforcer leurs relations commerciales pour l’écoulement des produits agricoles sur tout le territoire national. Ce partenariat va au-delà de l'approvisionnement en produits de première nécessité. Il représente un solide engagement dans la lutte contre le chômage des jeunes. En favorisant la production et la distribution de produits locaux, ASCODEM et LA COOP MIFTAH créent des opportunités économiques pour les jeunes, renforçant ainsi, le tissu social de la communauté. Et, elle incarne une démarche novatrice qui allie la responsabilité sociale et la promotion de la consommation locale. Ensemble, ASCODEM et LA COOP MIFTAH œuvrent pour un Sénégal plus résilient, plus prospère et plus durable.



Ainsi, elles ont décidé de renforcer leurs activités et de défendre leurs intérêts à travers le lobbying, les renforcements de capacité, l’assistance financière, la protection sociale entre autres. Et, il a été signale que la Plateforme Coopérative Multifonctionnelle de Promotion de l’Entreprenariat Coopératif Multisectoriel (LA COOP MIFTAH) s’inscrit dans le cadre de la réflexion menée par le mouvement coopératif sénégalais à l’instar de celles, conduites par d’autres Etats africains. Elle se positionne dans le cadre du développement durable et la création d’emplois décents tel, un interlocuteur privilégié de l’Etat, des partenaires nationaux et internationaux. Les deux parties ont convenu de cosigner la présente convention de partenariat pour régir leurs différents accords.



D’après Pape Mor Ndiaye, Président du Conseil d’Administration de ladite coopérative, les deux parties veulent contribuer à la promotion de l’entreprenariat coopératif pour l’émergence économique et sociale du Sénégal en vue d’éradiquer la pauvreté, le sous-emploi et le chômage des jeunes et pour l’autonomisation des femmes et la protection des enfants au Sénégal. Dans ce cadre la mise en œuvre d’activités dans le domaine de la production, de transformation et de commercialisation de fruits locaux (mangue, anacarde, citron, etc.) et de produits agricole et maraichers.



Les deux parties s’engagent à respecter le principe de la transparence dans la mise en œuvre du partenariat ; de rechercher mutuellement un financement solidaire auprès de l’Etat, créer un marché central pour les produits locaux, réaliser les activités planifiées avec diligence et en conformité avec les engagements etc. Et, ASCODEM s’engage de son côté a mobiliser l’ensemble des membres pour un écoulement rapide des produits locaux, à mettre à la disposition de la COOP MIFTAH, la cartographie de ses spéculations au niveau des marchés etc. Elles ont ainsi, décidé que les prix de vente feront l’objet de négociation et seront intégrés au protocole sous la forme d’avenants.





