Construction d’un institut et d’un musée: Serigne Mountakha appelle les talibés à contribuer à la seconde phase de Massalikoul Jinan Le porte-parole du Khalife des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre a dirigé la prière du vendredi, hier, à la mosquée Massalikoul Jinan. L’occasion d’appeler les talibés, au nom du Khalife général des Mourides, de participer à la phase 2 du projet Massilikoul Jinan, qui consistera à la construction d’un institut islamique et d’un musée qui regroupera l’ensemble des reliques, écrits et habits de Serigne Touba. Un musée qui comportera une salle de conférence de 3500 places et qui sera, sans doute, la plus grande de la sous-région. La pose de la première pierre de cet important édifice sera faite prochainement.

Samedi 14 Décembre 2019



