Construction d'une station-service Ola Energy Sénégal à la cité Maristes 1 : Les habitants disent "niet" et sonnent la riposte Le projet de construction d'une station Ola Energy Sénégal à la cité Mariste 1 n'est pas du goût des habitants, qui ont sonné la riposte. Selon eux, «sans autorisation, Ola Energy a commencé à construire une station-service, augmentant les risques graves qui existaient déjà avec la cohabitation de la cité Maristes 1 et le site de dépôts d’hydrocarbures ainsi que la circulation de camions transportant des liquides inflammables».

À travers le groupe Initiatives Environnement, l'Association des habitants de maristes 1, les délégués de quartiers et les présidents des conseils de quartiers comptent s'opposer à ce projet, et ont déjà saisi la Mairie de Hann Bel Air pour l’arrêt des travaux, conformément aux dispositions du Code de l’environnement. Suite à cela, la mairie a adressé une sommation verbale à Ola Energy, qui a temporairement interrompu les travaux.



Malgré cet arrêt, les habitants de la Cité Mariste 1 sont dans la crainte d'un risque de reprise des travaux et de l’accentuation de la détérioration grave du cadre de vie des populations. Selon les informations qui nous sont parvenues à travers un des membres de l'Association des habitants de la Cité Mariste 1, «le bureau d’étude Sentech avait contacté le bureau de l’Association pour le développement des habitants de Maristes 1(Adhm1) pour une étude d’impact environnemental avant l’installation d’une station d’essence Ola Energy Sénégal sur le site du dépôt d’hydrocarbures riverain de Maristes 1.



L'information a été partagée dans le panel du quartier et toutes les réactions ont été unanimes à décrier la proposition», renseigne-t-il.



«Le 26 décembre 2021, un courrier est adressé à Sentech pour lui faire part du refus et l’inviter, comme l’exige la loi 2001-01 du 15 janvier 2001 et ses décrets d’application, à se rapprocher d'eux pour l’organisation d'une consultation avec les habitants sur la question. Ce qui n'a jamais été fait», indique la même source.



Qui alerte que : «La dégradation du cadre de vie dans Maristes 1 va s’aggraver. Déjà avec le dépôt de carburant et de gaz, les camions citernes d’Ola occupent notre voirie de façon dangereuse et occasionnent surtout des nuisances sonores impactant sur l’état de santé des populations riveraines. Pourtant, une voie de dégagement bien faite par Apix existe, mais Ola en fait fi royalement», se désole notre interlocuteur, qui pense savoir qu'avec «l’ajout d’une station d’essence ce sera tout simplement invivable».



La Station d’essence envisagée comporte une boutique, un restaurant, un centre commercial ; ce qui, aux yeux des habitants, «n'est pas admissible dans un site de dépotage».



Autres motifs du rejet de cette construction, «la station-service est prévue pour être construite sur le point le plus bas du quartier, ce qui pourrait créer de gros problèmes d’inondations. En effet, la station-service ferait face à l’allée de la station de relèvement de l'Onas. En plus de nos souffrances actuelles, cette station déverserait sur cette allée plus de 3000 m² de surface de pluie à chaque occasion, volume qui était récupéré et géré par Libya Oil.



Cette attitude nous paraît également irresponsable et irrespectueuse vis-à-vis des populations riveraines. Enfin, les effluents du lavage subiraient également le même sort, puisque cette zone du quartier n’est pas dotée de système de drainage et de récupération des eaux pluviales. Toute surcharge du réseau eaux usées de l’Onas entraînerait des débordements et épandages dans cette allée où vivent plusieurs familles respectables et respectées», ont averti les habitants de la Cité Mariste 1.

