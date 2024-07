Construction de forages, de mosquées et de centres de mémorisation du Coran: L’Organisation caritative internationale débloque 65 millions FCfa

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juillet 2024 à 11:47 | | 0 commentaire(s)|

L’Organisation caritative internationale (Ico) a annoncé le lancement de projets caritatifs d’une valeur de 4 millions de dirham émirati, soit plus de 65 millions FCfa, au Sénégal, à la suite de la visite d’une délégation conduite par Dr. Khaled Al Khaja, secrétaire général de l’Ico, dans des villages et zones reculés. Les projets récemment annoncés, comprennent le forage de 21 puits, la construction de 17 mosquées et la création de cinq centres de mémorisation du Coran.



En outre, cinq complexes caritatifs intégrés, comprenant chacun un puits, une mosquée et un centre de mémorisation du Coran, seront construits. D’autres initiatives comprennent la distribution de la zakat, la fourniture de nourriture aux villages musulmans et la distribution d’exemplaires du Coran. Dr. Al Khaja a exprimé sa gratitude à l’ambassade des Émirats arabes unis au Sénégal, pour son soutien, assurant le succès de leur mission, dans le cadre des efforts humanitaires plus larges des Émirats arabes unis.











Bes Bi

Ndèye Fatou Kébé