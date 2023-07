Construction de son agence auxiliaire à Saint-Louis : La Direction nationale de la Bceao apporte des précisions

Dans ce cadre, la Bceao souligne que s'agissant spécifiquement des prestations de gardiennage et de nettoyage des locaux de l’Agence auxiliaire de Saint-Louis, un appel d’offres ouvert a été organisé avec la participation de sociétés sénégalaises. A l’issue du processus, les entreprises adjudicataires des marchés ont été retenues sur la base de la qualité des offres techniques et de la compétitivité des propositions financières.



A cet égard, la Bceao signale que dans le cadre de l’exécution de leurs prestations, ces entreprises font appel à un personnel de nationalité sénégalaise.



La Bceao souligne en outre que le processus ainsi rappelé sera poursuivi pour l’appel d’offres relatif à la gestion du restaurant d’entreprise de l'Agence auxiliaire à Saint-Louis.



Par ailleurs, la Banque centrale fait noter que le recrutement en cours du personnel de l’Agence auxiliaire de Saint-Louis a enregistré des candidatures en provenance de diverses régions du Sénégal, dont celle de Saint-Louis, remplissant les critères d'éligibilité en vigueur pour les postes à pourvoir.



Adou Faye



Dans sa parution du mercredi 5 juillet 2023, le journal «Le Soleil » a publié un article faisant état de dénonciations par les populations de Khor Usine (Saint-Louis) au Sénégal, du non respect d'engagements à leur égard, que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) aurait pris lors de la construction de son Agence auxiliaire à Saint-Louis.

