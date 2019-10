Construction illégale sur le littoral de Dakar: Des bulldozers en activité derrière le Club olympique à Fann/Mermoz

Une dénonciation anonyme vient de parvenir à la Rédaction de Leral pour fustiger une construction illégale sur le littoral de Dakar. Et d’après la source, ça se passe actuellement derrière le club olympique à Fann/Mermoz.



Ces derniers, sans jours de repos et travaillant même les dimanches, ont déjà détruit les arbres. Et, ils continuent leur oeuvre de destruction dans l’indifférence de tous. « Et bientôt, la plage ne sera plus accessible et l'écosystème aura été détruit », se plaint la source.



Pour rappel, le littoral fait partie du domaine public et les plages sont là pour tout le monde.

