Construction sur la Corniche : Pierre Goudiaby Atépa sert une citation directe à Aby Ndour L’architecte Pierre Goudiaby Atépa et le collectif SOS littoral ont porté plainte contre la chanteuse Aby Ndour et la mairie du Point E qui lui aurait délivré une autorisation de construire sur la corniche. La sœur de Youssou Ndour est poursuivie pour occupation illégale sur le Corniche et destruction de biens d’autrui, selon Walf Quotidien, qui ajoute que la chanteuse a déjà reçu une citation directe. Aby Ndour est accusée de construire un restaurant sur un rond-point de la Corniche.

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Mars 2020 à 08:48



