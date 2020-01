Constructions irrégulières :Les extensions de Yengoulène démolies par la Dscos

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Janvier 2020 à 16:51

La Direction de la surveillance, du contrôle et de l’occupation des sols (Dscos) a procédé, ce mercredi, à la démolition des constructions irrégulières sur l'emprise de la Vdn (voie de dégagement nord) à hauteur de Nord Foire. La célèbre boîte de nuit Yengoulène a vu ses extensions, qui s'étendaient sur plus d'une dizaine de mètres de la limite autorisée, démolies par les hommes du colonel Saboury Ndiaye.



L'opération de retour aux limites de propriété lancée depuis quelques temps, concerne toutes les constructions irrégulières érigées sur le long du tracé de la Vdn. Yengoulène n’est donc pas la seule concession concernée par cette mesure puisque d’autres extensions irrégulières ont été détruites sur la même allée. L'opération qui consiste à dégager toutes les voies secondaires et contre-allées de la Vdn, vise essentiellement à rendre optimale l'utilité des autoponts en cours de construction.



