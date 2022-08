Consulat général du Sénégal à Paris. : Un sénégalais muni d’armes blanches défonce le portail … Un événement rare s’est produit, ce samedi 20 août 2022 aux environs de 13h, au Consulat général du Sénégal à Paris. Alors que le consulat est fermé au public, un compatriote arrivé à bord d’une camionnette blanche, âgé de 42 ans, mal intentionné, muni d’armes blanches et divers outils (marteaux, haches, ficelles, scies) a défoncé le portail d’entrée du consulat. emedia.sn

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Août 2022 à 12:32 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères du Sénégal parvenu à notre rédaction, on note qu’à l’intérieur du consulat, malgré son arsenal, il n’a pu franchir le double vitrage qu’il a tenté de casser avec détermination.



Dès lors, poursuit le document, il est ressorti du consulat pour utiliser une corde sur la façade afin d’escalader jusqu’au 1er étage. Toutefois, le gendarme Sonar Sène en poste au consulat général du Sénégal à Paris est parvenu, avec l’aide de la police française, à maitriser l’individu qui est actuellement en garde à vue au commissariat du 16ème arrondissement de Paris.



Il faut dire qu’une enquête est ouverte afin de déterminer les agissements de notre compatriote. Et selon le communiqué, l’opinion sera édifiée dès la fin de cette enquête.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook