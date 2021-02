Contentieux DDD: Me Moussa Diop attend ses 90 millions F CFA et...est convoqué le 05 février prochain au... Entre l’ex-Directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD), Me Moussa Diop, et son successeur, Oumar Boun Khatab Sylla, la guerre est ouverte. Muni de l’ordonnance du juge Mouhamadou Rahmane Fall, Me Moussa Diop, qui estime que la société reste lui devoir 90 millions F CFA d’indemnités, avait fait bloquer les comptes de la boîte.

En contre-attaque, l’avocat de DDD, Me Babacar Ndiaye, a saisi le président du Tribunal d’une requête aux fins de casser l’ordonnance en question.



Me Moussa Diop est assigné, à son tour, devant le Tribunal de grande instance de Dakar, après-demain, 5 février, rapporte Libération.



