Contentieux Gfc pro -Guédiawaye FC: l'appel de la dernière chance avant ...le TAS ?

Selon une source proche de la Fédération sénégalaise de football, l'audition de la chambre d'Appel concernant le contentieux opposant GFC pro et Guédiawaye FC, se tiendra demain vendredi 26 janvier, en présence des deux parties précitées.



Toutefois, de gros nuages noirs planent sur la tenue de cette audition, puisqu'une des parties en l'occurrence le Guédiawaye FC, est toujours dans l'attente de la notification de la décision de la Chambre nationale de réglement des litiges ( CNRL), pourtant réclamée à cor à cri auprès de ladite instance. Ce qui pourrait conduire au report de l'audition.



C'est dire que cette affaire n'a pas encore livré son verdict d'autant qu'en ligne de mire, il n'est pas exclu que le TAS s'invite au débat. Et si la Fédération, la Ligue pro et ses démembrements venaient à être désavoués, une seconde fois, cela ferait vraiment...désordre !









Leral