Contentieux avec Créditkash Sénégal : La société Salam Suarl et Ibou Diop condamnés…

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Septembre 2020 à 12:05 | | 0 commentaire(s)|

La deuxième Chambre du Tribunal de commerce hors classe de Dakar condamne solidairement la société Salam Suarl et Ibou Diop à payer à la société Créditkash Sénégal, la somme de 5. 235. 742 FCFA en principal et celle de 500.000 FCFA à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive.

