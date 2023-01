Contentieux avec la Sen’Eau : 3 écoles privées d’eau depuis des mois, à Grand-Yoff

D’après le syndicaliste et enseignant Moussa Sy, les autorités municipales ne continuent plus à faire les mêmes transactions qu’elles faisaient avec la Sde. C’est-à-dire, défalquer les redevances pour la commune de Grand-Yoff. Une pratique que la Sen’Eau a remis en cause, en exigeant le paiement mensuel des factures.



« Nous en tant que membre de l’équipe pédagogique, nous constatons que ce manque d’eau est en train d’impacter négativement sur les enseignements et apprentissages. On ne peut pas enseigner la propreté et l’hygiène, alors que l’eau qui est indispensable fait défaut. Les élèves sont exposés à des risques d’infection », a déploré l’enseignant et syndicaliste Moussa Sy, lors d’un point de presse. En plus de cela, les alentours de ces écoles sont devenus des dépotoirs d’ordures.



« C’est pour toutes ces raisons que l’équipe pédagogique monte au créneau pour fustiger cette situation et appelle les autorités à régler le plus rapidement possible, ce problème qui perdure. À défaut de cela, nous serons obligés de passer à la vitesse supérieure », prévient-il.











emedia