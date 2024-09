Contentieux électoral de 14 ans à la Chambre de Commerce: Les membres de la liste «And Défarat Cciad» désavouent Birane Yaya Wane

Suite à la récente sortie du président de la Coalition «And defarat Chambre de Commerce», les membres de cette coalition ont tenu un point de presse, hier, pour désavouer Birane Yaya Wane. Selon eux, ce dernier « n’a aucune autorité » pour parler au nom de leur coalition. Sur la correspondance du ministre des Finances et du Budget appelant à l’application de la décision de la Cour suprême, ils précisent : « Dans le cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé dans un délai ne pouvant dépasser 3 mois, à la convocation des électeurs pour de nouvelles élections », (donc à reprendre uniquement les scrutins annulés). Par conséquent, ce scrutin aurait dû être convoqué le 20 mars 2013 par l’autorité.



Ils ajoutent que l’actuel bureau de la Cciad, avec comme Président Abdoulaye Sow, est issu des élections de novembre 2019. « Le Président Abdoulaye Sow, qui termine le mandat de feu Mamadou Lamine Niang, ne souffre d’aucune illégalité, puisqu’élu par l’Assemblée générale de la Cciad et a été officiellement installé par le ministre du Commerce de l’époque, Mme Aminata Assome Diatta et le gouverneur de la Région de Dakar, le 10 décembre 2019 », souligne le communiqué, parcouru par "Bes Bi".