Contentieux préélectoral : Mame Mbaye Niang approuve la démarche du collectif des 41 candidats recalés Le ministre du Tourisme approuve la démarche du collectif des 41 candidats recalés, consistant à demander au chef de l’Etat, d’intervenir pour annuler le processus du parrainage via une correspondance officielle. Non sans proposer des concertations avec l’opposition, même s’il rejette les accusations selon lesquelles, le fichier électoral est piégé."L'Info".

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Janvier 2024 à 10:37 | | 0 commentaire(s)|

« Pour une première fois, l’opposition a décidé de saisir le président de la République par courrier. Ils n’ont pas appelé à manifester ni à casser ni à créer l’instabilité. Je pense que c’est la bonne méthode », a déclaré Mame Mbaye Niang sur Rfm.



Poursuivant, il explique: « Je pense qu’il faut rétablir la vérité. Il n’y a pas eu de manipulation du fichier ou viser telle personne pour l’éliminer ou pas ». Ce qui est vrai; fait savoir le ministre du Tourisme, c’est que le Code électoral impose à l’organisateur des élections, de donner le fichier dix jours avant les élections. Ce qui a été le cas en 2019.



« Donc, en mettant à la disposition des candidats aux élections présidentielles, aux élections locales et aux dernières élections législatives, les mandataires recevaient les fichiers pour pouvoir contrôler les parrainages », a encore soutenu Mame Mbaye Niang.



Ce dernier de dire que vouloir demander à des candidats de refaire un parrainage sur le même fichier, pourrait comporter des risques, pourvu que « techniquement, certains peuvent aller copier ce fichier, d’autres peuvent y avoir accès ».



Dans la foulée, il indique que des discussions sont inévitables, pour trouver des solutions à ces problèmes. « Je demeure convaincu que le président de la République, tel qu’ils (Ndlr : opposants) l’ont dit dans leur courrier, est la clé de voûte des institutions. Il ne peut pas ne pas être sensible à ce problème » dixit Mame Mbaye Niang.



