Contesté pour sa nomination: Cheikh Oumar Hanne organise la contre-attaque

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Avril 2019 à 11:12 | | 0 commentaire(s)|

Nouveau ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Cheikh Oumar Hanne fait face depuis sa nomination, à une avalanche de critiques dans les médias comme dans les réseaux sociaux.



On lui reproche sa gestion du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud). A l’université Cheikh Anta Diop, certains étudiants ont même initié une pétition pour demander son limogeage. Le journal « Les Echos » rapporte que M. Hanne est en train d’organiser une contre-attaque.



Depuis lundi, le successeur de Mary Teuw Niane organise des réunions avec ses collaborateurs et ses partisans avec comme ordre du jour, comment le défendre. Le journal révèle que les présidents d’amicales et de Commission font partie du bataillon qu’il compte mettre sur pied.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos