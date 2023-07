Contexte d'insécurité : Le mouvement Vision Républicaine appelle à ne pas tomber dans la crédulité

Le mouvement Vision Républicaine reste toujours constant dans sa démarche, en tant qu'organe de veille, d'alerte et de proposition pour le président de la République. Ainsi, elle appelle toutes les forces vives de la nation à ne pas tomber dans la crédulité et à accompagner le président de la République dans sa logique de mener notre cher Sénégal vers l'émergence dans la paix, la stabilité pour un Sénégal de rêve. Et cela nous y avons tous intérêt, compte tenu du contexte sous-régional d'insécurité.



D’après le coordonnateur Oumar Badiane, nous qui, malgré tout, depuis DEKKAL NGOR, lui restons fidèles et observons une discipline du parti , continuons toujours alors à croire à sa vision pour un Sénégal de rêve, de paix et de stabilité .



Cela dit ! Nous gardons plus que jamais notre solide base politique qui peut toujours faire mal, comme nous l'avons toujours démontré à chaque échéance électorale.