Contrainte de rejoindre son mari, une jeune fille se donne la mort par pendaison à Touba

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Mai 2020 à 11:06

Un corps sans vie d’une jeune fille a été découvert dans le quartier de Sam à Touba. D’après "L’As", c’est une jeune fille mariée et âgée d’une vingtaine d’années.



A. G. F . qui avait eu une altercation avec son mari et sa belle-mère, racontent nos confrères, avait rejoint le domicile de ses parents. Mais ces derniers l’avaient éconduite pour qu’elle retourne chez son mari. Elle a préféré se pendre plutôt que de rejoindre le domicile conjugal.







