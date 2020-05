Contrat Senelec-Akilee: Le CRD invite l’Etat à engager des poursuites pénales contre les dirigeants des deux entités

Le Congrès de la renaissance démocratique (CRD) pense que le contrat liant la Senelec à la société Akilee? est « corrompu par un grave délit d’initié ».



Cette plateforme de l’opposition explique : « Présentée par le Directeur général de l’époque (Ndlr : Makhtar Cissé) comme une filiale de la Senelec pour justifier en partie le contournement des dispositions relatives à la passation de marchés, Akilee n’en est pas une au sens strict des dispositions de l’Ohada, car la Senelec n’en détient que 34% du capital et non 51% au moins ».



Thierno Alassane Sall et Cie ajoutent dans un communiqué reçu au journal "Le Quotidien", que « le contrat prévoit la vente à la Senelec de matériels (principalement des compteurs) et la fourniture de prestations ».



Et qu’en sus de cela, « il a été conclu de gré à gré et n’a pourtant pas fait l’objet d’un appel ouvert à la concurrence, ne respectant donc pas la législation et la réglementation relatives à l’attribution des marchés ».



Le CRD considère en conséquence ces aspects du contrat, ajoute le journal, « léonins et inadmissibles » et invite l’Etat à « engager des poursuites pénales contre les dirigeants de Senelec et ceux d’Akilee impliqués dans cette forfaiture » et à la justice à « identifier des délits de concussion et d’escroquerie manifestes ».



Le CRD demande « l’arrêt immédiat de l’exécution du contrat parce que le coût éventuel de cette rupture ne saurait atteindre le niveau des lourdes pertes que la Senelec devra subir du fait de la rente que le contrat crée au bénéfice d’Akilee ».



Mais dans tous les cas, Thierno Alassane Sall, Abdoul Mbaye et autres regrettent ce « énième scandale financier innommable, portant sur des centaines de milliards de francs Cfa, qui s’ajoute à la longue série de ceux l’ayant précédé, laquelle apparaît désormais comme constitutive de l’Adn du régime de Macky Sall ».









Avec Le Quotidien



