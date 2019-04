Contrat d’affermage de l'eau : Vers des prolongations qui risquent d’impacter les Sénégalais Suite et pas fin du dossier du contrat d’affermage de l’eau. Alors que l’ex-ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye, a confirmé le choix de la multinationale française Suez pour la gestion de l'eau, la Sénégalaise des eaux (Sde) a déjà annoncé sa décision d'introduire un recours gracieux. Selon "Enquête", "pour beaucoup d'experts, qui préconisent de reprendre purement et simplement l'appel d'offres international, tout cela augure de batailles qui vont s'éterniser au détriment du contribuable". Toutefois, le ministre de l’Eau, Serigne Mbaye Thiam promet que "tout se fera dans les règles de l'art, car le Sénégal est un pays de droit".

