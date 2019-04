Contrat d’affermage de l’eau : ce que Mansour Faye n’a pas dit Le contrat d’affermage de l’eau a donc finalement été attribué à Suez, malgré que l’appel d’offres lancé par le ministère de l’Hydraulique et de l’assainissement a été retoqué par l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), devant laquelle la SDE s’était pourvue, écrit le Témoin dans sa livraison du jour.

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2019 à 18:11 | | 0 commentaire(s)|

Ainsi, poursuit le journal, la commission de dépouillement avait ressorti ses calculs et fait semblant de procéder à une nouvelle évaluation des offres. Et sans surprise, Mansour Faye a prétendu, avant de quitter son ancien ministère, que Suez avait de nouveau gagné. Le canard précise que Mansour Faye avait affirmé que la commission avait examiné trois offres comme lors du premier dépouillement. Ce qui n’est pas tout à fait le cas, à en croire Le Témoin, qui souligne que la multinationale française, Veolia s’était retirée de la compétition, entre temps, et avait même écrit au ministère pour l’informer de sa décision, et lui réclamer le remboursement de sa caution de 800 millions de francs.

Ce qui n’est pas du tout anodin, toujours selon Le Témoin, puisque dès lors, Mansour Faye n’a pas voulu admettre que son appel d’offres n’avait plus aucune valeur juridique et que le gouvernement devait en lancer un autre. Et le journal de se demander, pourquoi Mansour Faye a préféré « tasser la vérité avec des bennes » ? That is the question.



