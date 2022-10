Contrat d’affermage liant Sones et Sen’Eau : Le rapport de la Cour des Comptes révèle des difficultés

L’Etat, à travers la Société nationale des eaux du Sénégal (Sones), finance les projets d’infrastructures hydrauliques. Et pour ce qui est de l’approvisionnement en eau de Dakar et environs par exemple, un contrat d’affermage a été signé. Mais, ‘d'après ’SourceA’’, la Cour des Comptes juge dérisoires les sommes perçues de la part de Sen’Eau, qui ne permettent pas à la Sones de supporter ses charges.



Pis, les auditeurs ont noté dans leur rapport relatif à la gestion du secteur, que les bénéfices de la Société contractante sont en constante hausse, au moment où la Sones, elle, est endettée jusqu’au cou. Et elle continue de rembourser les prêts contractés au titre du Programme sectoriel Eau, du Projet Eau à Long Terme et du Programme d’Eau potable et d’Assainissement du Millénaire.



Ainsi, une constante progression de la rémunération du fermier est notée, qui de 49 milliards FCfa en 2015, a atteint 59 milliards FCfa en 2019, soit une augmentation relative de 20%.



