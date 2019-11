Contrat sur l'eau : La directrice de Suez présente au Sénégal

La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi Suez tarde-t-elle à signer son contrat d'affermage de l'eau, à un mois et demi de la fin du contrat de la Sénégalaise des eaux (Sde). La directrice de Suez pour le Sénégal, Jany Arnal, est arrivée à Dakar, nous informe la Rfm. Toujours selon la source, Jany Arnal est venue au Sénégal pour prendre fonction, mais aussi pour parachever le processus de signature de contrat de Suez.



La signature de ce contrat d’affermage était prévue en septembre dernier. Mais jusque-là, elle n'est pas encore effective, alors qu'on est aujourd'hui à 48 jours de la fin du contrat de la Sde. Cette dernière a bénéficié, en juin dernier, de son 10e avenant qui expire le 31 décembre à minuit.



Selon la Rfm, des sources contactées au ministère de l’Eau précisent qu’il n’y a pas péril en la demeure et l'échéance est proche. Ces dernières d'ajouter que le processus est presque à terme. Et le contrat sera paraphé ces prochains jours, sans préciser de date.

