Contrats Pétroliers et Gaziers : Abdoulaye Makhtar Diop accuse Abdoulaye Wade et son fils Le Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop s’est invité à travers les ondes de la Radio Sud Fm, dans la polémique du pétrole et du gaz du Sénégal. Il a braqué son regard pour, semble-t-il, dédouaner le frère du Président de la République, Macky Sall, accusé d’avoir touché des pots-de-vin par une enquête de la BBC.



Rédigé par leral.net le Mardi 9 Juillet 2019 à 04:51 | | 0 commentaire(s)|

Le Chef de la Collectivité Lébou indique que le mal dans cette affaire est à chercher du côté de l’ex-Président Abdoulaye Wade et son fils. D’après le Grand Serigne, c’est ces deux, précités qui ont amené Frank Timis au Sénégal. S’il y a des comptes à rendre, ce serait eux, de les donner aux citoyens sénégalais.







Sur le contenu local, il a demandé des précisions sur la signification du concept. Si, c’est pour déterminer la proximité avec les zones d’exploitation, il signale que les Lébou de Rufisque et de Cayar doivent être protégés et les permettre de bénéficier des ressources, retrouvées dans leurs zones.







Leral

