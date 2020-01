Contrats gaziers : « toutes les garanties de transparence seront prises »

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Janvier 2020 à 12:03 | | 0 commentaire(s)|

Les députés, réunis hier en séance plénière, ont adopté un projet de loi mettant en place un nouveau Code gazier. Venu ce projet de loi, le ministre du Pétrole et des énergies Mouhammadou Makhtar Cissé a rassuré les parlementaires qui ont soulevé des inquiétudes sur la gestion des contrats pétrolières et gazières.

« Nous sommes dans un secteur dans lequel la transparence est garantie. Les décisions qui seront prises, tout se passe dans la transparence dans ce secteur. Je crois que toutes les garanties de transparence ont été données et tous les contrats sont publiés », a –t-il dit. Et d’ajouter : « Sur la production, la distribution et le transport des ressources gazières, aucun contrat n’a été signé. Ce code ne régit pas des contrats déjà signés mais régit des contrats à venir. Aucun contrat n’a encore été signé sur l’infrastructure de gaz du Sénégal. Cette loi vaut pour l’avenir et elle ne vaut pas sur ce qui a été fait dans le passé. Nous n’avons signé que deux contrats : C’est le gisement que nous partageons avec la Mauritanie et le gisement de Sangormar ».



D’après le ministre du Pétrole, cette loi est générale et impersonnelle. Mieux, il pense que dans un Etat de droit, c’est la loi qui protège. « Il sera difficile de protéger les ressources naturelles du pays si on n’a pas un cadre réglementaire approprié », fait-t-il, renseigne emdia .





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos