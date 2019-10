Contre-attaque de Mamour Diallo : les détails de la plainte contre Ousmane Sonko On en sait un peu plus sur la teneur de la plainte déposée ce mardi par les avocats Me El Hadji Diouf, Me Abdou Djialy Kane et Me Saër Lô pour le compte de leur client, l’ex DG des Domaines, Mamour Diallo, contre le député Ousmane Sonko qui l’accuse de détournement de 94 milliards. Leral.net qui a copie du document vous en fait l’économie.

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Octobre 2019 à 16:34 | | 0 commentaire(s)|

Dans cette plainte adressée au Procureur de la République et déposée ce mardi 15 octobre 2019 au tribunal de Grande instance de Dakar, les avocats de Mamour Diallo sont revenus sur cette fameuse conférence de presse organisée par Ousmane Sonko en date du 13 octobre 2018, lors de laquelle, le leader de Pastef a accusé Mamour Diallo « d’avoir commis des faux dont il a usé pour commettre un détournement de deniers publics et dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, s’est rendu coupable de concussion ».

Pour les conseils de l’ex patron des Domaines, « ces propos sont constitutifs d’injures publiques ».Ils soulignent que depuis cette date, Ousmane Sonko a régulièrement réitéré ses propos, en public, à l’encontre de Mamour Diallo. Ce, jusqu’à la date du 12 octobre 2019.

Me El Hadji Diouf et compagnie évoquent « des propos qui comportent des imputations diffamatoires en ce qu’ils sont radicalement faux et portent atteinte à la dignité, à la réputation, à l’honorabilité et à l’intégrité morale » de Mamour Diallo.

Et selon les robes noires, « l’intention de nuire est d’autant plus manifeste que le mis en cause n’a ciblé que le Monsieur Diallo à propos d’une opération menée par une pluralité de participants ».

Et d’asséner : « ces faits sont indiscutablement constitutifs du délit de diffamation publique prévu et réprimé par les articles 248, 258, 261, 270, 271, 272 et suivants du code pénal ».

Par ailleurs, écrivent les conseils de Mamour Diallo, les expressions outrageantes ‘’ voleur, escroc, corrompu, faussaire’’, revêtent un caractère injurieux et constituent des injures publiques en ce que le public a ressenti les termes proférés comme outrageants ».

Précisant joindre à leur document tous les enregistrements contenant toutes les déclarations de Ousmane Sonko, les avocats de Mamour Diallo soulignent que « l’ensemble des ces faits sont constitutifs des délits de diffamation et d’injures publiques, prévus et réprimés par l’article 258 du code pénal ».

En conclusion, écrivent Me El Hadji Diouf et compagnie, « c’est pourquoi, Monsieur Mamadou Mamour Diallo dépose plainte contre Monsieur Ousmane Sonko...du chef des infractions susvisées ».

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’après les passes d’armes verbales, la bataille judiciaire entre Ousmane Sonko et Mamour Diallo est officiellement ouverte après cette plainte de l’ex DG des Domaines et l’audition du leader de Pastef par le doyen des juges.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos