Contre-attaque et tirs groupés sur l’ancien DG de l’ONAS : Les Cestiens lynchent Lassana Gagny Sakho Jusque-là, seuls les éléments de Pastef faisaient régner l’ordre dans les réseaux sociaux. Leurs diatribes sont tellement redoutées que beaucoup d’acteurs n’osent plus émettre des opinions, surtout si elles sont défavorables à leur leader empêtré dans un scandale sexuel. "L'As"

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Février 2023 à 16:45 | | 0 commentaire(s)|

Depuis hier, les sortants du Cesti ont entonné leur rengaine. Jadis pourfendeur de Ousmane Sonko, Lassana Gagny Sakho est devenu par la force des choses, un thuriféraire puisqu’il a même rejoint son parti. L’ancien Dg de l’Onas y a visiblement pris goût. Invité de Pape Ngagne Ndiaye sur TFM qui l’a acculé avec des questions gênantes, il n’a pas hésité à critiquer le Cesti.



Ignorant même que le présentateur n’est pas sorti de cette prestigieuse école régionalen qui a formé beaucoup d’élites. La réponse des Cestiens ne s’est pas fait attendre, ils l’ont littéralement lynché dans les réseaux sociaux. Certains lui ont même ramené des vidéos dans lesquelles il critiquait avec véhémence, Ousmane Sonko. Il devrait sans doute avoir honte de lui-même. En voilà le nouveau type de politicien, insulteur, opportuniste et spécialiste de tout et de rien, adepte du wax waxeet, qui veut nous diriger.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook