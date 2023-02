Contre-effets des manifestations de Mbacké : Les élèves suspendent les cours, les lycéens de Gassane exigent la libération d’un professeur Les échauffourées vendredi dernier à Mbacké, risquent de perturber les cours dans les écoles. Car parmi les personnes arrêtées par les forces de défense et de sécurité, il y a trois élèves. A l’instar de Mbacké, les cours ont été paralysés hier au lycée de Gassane, une localité située à 75 km au sud de Linguère, nous apprend "L'As".

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Février 2023 à 14:11 | | 0 commentaire(s)|

D’ailleurs, les élèves ont boycotté les cours à Mbacké pour exiger la libération de leurs camarades. Des sources de Seneweb indiquent qu’un talibé fait partie des 29 personnes arrêtées par les éléments du Commissariat urbain de Mbacké, vendredi dernier, lors de la manifestation.



Les échauffourées de Mbacké ont des effets inattendus, avec l’école qui est en train d'en subir les conséquences. A l’instar de Mbacké, les cours ont été paralysés hier au lycée de Gassane, une localité située à 75 km au sud de Linguère. Les élèves de cet établissement scolaire ont décrété un mot d’ordre de grève de 24h, pour exiger la libération immédiate et sans condition, de leur professeur d’anglais, Bouna Koné, arrêté vendredi dernier à Mbacké, lors de la manifestation.



Ces potaches parlent d’une arrestation arbitraire dont leur professeur est la victime. Selon une source de Seneweb, les professeurs du lycée de Gassane menacent aussi d’entrer dans la danse, si leur collègue n’est pas libéré dans les plus brefs délais. Ils ont tenu une assemblée générale hier, pour exiger la libération de leur collègue qui, rappelons-le, serait un militant de Pastef.



Et pour participer à l’accueil d’Ousmane Sonko à Mbacké, le professeur d'anglais aurait demandé une autorisation d'absence, pour aller toucher son salaire.









L’As

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook