Contre l’inégalité sociale: Les travaux de voirie de 3,3 km lancés à Bambilor Le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et Territoriale, Samba Ndiobene Kâ a, dans le cadre du lancement du Programme de modernisation des villes, Promovilles procédé ce mardi, au lancement des travaux de voirie de 3,3 km, dans la commune de Bambilor. Le projet sera rendu dans 6 mois pour une nette amélioration de la mobilité des personnes et des biens, la réduction du trafic des transports, une facilité de ramassage des ordures et enfin une revalorisation du foncier.

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Octobre 2022 à 03:01 | | 0 commentaire(s)|

«Populations de Bambilor, Promovile va changer le visage de Bambilor. En effet, la commune de 3,3 km de voirie mais pas des moindres. De voiries neuves, assainies et très bien éclairées, réparties entre neuf tronçons et 7 bretelles. Des travaux pour un coût total de 1,825 milliards vont améliorer vos conditions de vie et de déplacement. On ne va pas en rester là. Car, nous espérons pouvoir lancer bientôt les travaux de promoville dans les autres régions sur instruction du Président Macky Sall.



À titre d’exemple je vais juste citer Kédougou, Oussouye, Kaffrine et Fatick. A cet effet, j’invite tous les acteurs à se mobiliser pour la réalisation rapide du projet d’ici 6 mois. En espérant revenir très prochainement pour l’inauguration, je déclare officiellement les travaux de voirie dans la commune de Bambilor dans le cadre de la modernisation du Sénégal”, a-t-il rappelé.



Aussi, le ministre a effectué une visite de supervision des sites de travaux d’aménagement des bassins et collecteurs de Yeumbeul. Un projet d’un montant global de 3,5 milliards qui permettra de réaliser quatre grands bassins d’une capacité de 61 mille m2 d’eau. Ce, avec quatre branches de connecteurs pour 1,584 km en dalot et en béton armé.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook