Contre la candidature de Macky Sall : Le collectif «Jamm a Gën troisième mandat» intensifie la lutte

Créé sur la base d’un accord entre différentes organisations de la société civile et des personnalités indépendantes, le Collectif «Jamm a Gën troisième mandat» a émis un appel envers le chef de l’État. Intitulé «Appel du 31 janvier 2023», il constitue une mise en demeure contre le Président Macky Sall et une invite à l’union du peuple sénégalais contre une éventuelle candidature «illégale» et «illégitime» de l’actuel locataire du Palais. Pour barrer la route à une candidature de Macky Sall, le Collectif «Jamm a Gën troisième mandat» a fait face hier à la presse, pour un point de presse au cours duquel, il a annoncé la finalisation de son plan d’actions.



Celui-ci va conduire, selon Seghane Senghor, le collectif à mettre en place des cellules dans toutes les localités du Sénégal et de la diaspora. Ainsi, le coordonnateur du Collectif, Mamadou Mbodji et ses camarades vont prendre contact avec d’autres acteurs de la société civile, les autorités coutumières et religieuses et les partis politiques, afin de déterminer avec eux, des plages de convergence susceptibles « de faire triompher la vérité et de sauvegarder la paix sociale ainsi que l’exception sénégalaise ».



Le souhait du collectif est d’obtenir : «0 mort, 0 blessé et 0 dégât en 2023- 2024 ». A souligner qu’auparavant, le Collectif « Jamm a Gën troisième mandat» avait adressé une lettre ouverte, en octobre dernier, au président de la République, sous forme de pétition. Et Mamadou Mbodji et ses camarades espèrent récolter, au minimum, 3 millions de signatures. En attendant, ils demandent un large partage des vidéos produites qui attestent, selon eux, que la seule vérité qui s’impose à tous, « c’est que Monsieur Macky Sall va finir de faire deux mandats consécutifs ; que toute thèse contraire est manipulation et les contrevérités, le forcing sont indécents et inacceptables ».



« Nous sommes dans un contexte politico-social qui nous convie à rechercher avec force et vigilance, la vérité. Ce contexte porte à inquiétudes et interrogations », alerte le coordonnateur du Collectif, Mamadou Mbodji, qui ne manque pas de s’interroger: « Comment es-ton passé de 2012 où on a combattu contre une candidature à un troisième mandat, à un discours qui consiste à rechercher un deuxième quinquennat ? ».



Cela pose problème à ses yeux. « Ces gens qui nous ont habitués à des reniements, qu'est-ce qui les empêcherait demain, s’ils parviennent à faire passer leur deuxième quinquennat, de nous imposer des choses plus horribles ? Nous sommes dans un cadre de contrevérités, de reniements, de parjures », martèle Mamadou Mbodji, qui trouve l’idée même d’un troisième mandat « moralement, inacceptable ».



Dans son «Appel du 31 janvier 2023», le Collectif a appelé le peuple sénégalais à s’unir autour de la vérité, pour préserver la paix civile, la cohésion sociale et l’exception sénégalaise. « L’Appel du comité d’initiative est adressé au Président Macky Sall, pour lui réitérer notre demande de ne pas céder aux voix qui le poussent lui, gardien de la Constitution, à violer la charte fondamentale sur laquelle il a prêté serment et qui disposait en 2001, que le mandat du président de la République est renouvelable une seule fois.



Nous l’invitons à nouveau à respecter sa parole qu’il a dite, répétée et écrite ; donc, à s’en tenir à la seule interprétation valide qu’il a lui-même donnée de la Constitution, à savoir que le quinquennat 2019-2024 était son second et dernier mandat et que lui ni personne d’autre, ne pouvait exercer plus de deux mandats consécutifs au Sénégal. Malheureusement depuis plusieurs semaines, on assiste à une multiplication des investitures du Président Macky Sall, dont le silence relèverait d’une caution tacite.



En conséquence, nous convions ce dernier à renoncer à imposer à notre peuple une candidature moralement, politiquement et juridiquement, inacceptable, démocratiquement indécente et historiquement honteuse », clament Mamadou Mbodji et ses camarades, qui appellent toutes les forces vives de la nation, « à joindre leur intelligence et leurs forces pour ne pas laisser prospérer et triompher les thèses d’une minorité, dont l’objectif déclaré menace nos lois, nos valeurs morales, nos acquis démocratiques ainsi que la stabilité de notre cher Sénégal ».