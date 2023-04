Contre la discrimination: Les agents interministériels projettent le démarrage de la semaine rouge de l'administration sur l'étendue du territoire national, ce mercredi Le Collectif interministériel des Agents de l'Administration sénégalaise (CIAAS), en conférence de presse a denoncé ce mardi, une certaine discrimination entre les différents corps, dans le cadre de la reconnaissance et du reclassement des diplômes. Il a déploré une iniquité de traitements salariaux et indemnitaires des agents de l'administration. En plus, d’autres séries de grèves et de blocages prévus, le collectif appelle au dialogue le gouvernement afin de résoudre ce problème.

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Avril 2023 à 21:22 | | 0 commentaire(s)|

Le Collectif interministériel des Agents de l'Administration sénégalaise après la reconnaissance et le reclassement des diplômes, se réjouit de la diligence du Ministre de l'Enseignement supérieur qui a signé une vingtaine d'habilitation qui devraient, en principe, résorber la longue liste des agents en attente de reclassement. Ledit collectif, soucieux d’un meilleur devenir des agents renseigne que ces habilitations prennent effet à partir de 2021. Alors que, la plupart des diplômés demandeurs datent de longtemps.



Ainsi, le collectif des agents demande la signature de toutes les habilitations en instance, ainsi que la rétroactivité à la date de dépôt de la demande. Constatant une discrimination flagrante dans l'octroi de l'indemnité de logement, ce collectif est d’avis qu’il est difficile d’accepter que sur les 167. 000 travailleurs de la fonction publique, seuls 137. 000 bénéficient de l’indemnité de logement. Alors que, les 30 000 agents qui réalisent le gros du travail sont laissés en rade. « Cette injustice que nous subissons, au sein d'une même Administration, est incompréhensible, inconcevable et inacceptable. Nous avons eu vent de la signature, le 1er avril 2023 d'un décret généralisant l'indemnité de logement. Si cette information, que nous allons vérifier, est avérée, nous ne comprenons pas pourquoi l'application de cette mesure n'est pas encore effective », s’interroge-t-il.



Au demeurant, le collectif compte se battre pour bénéficier de cette indemnité, au même titre que la majorité des agents de l’administration. Ainsi, le plan d'actions, ci-après, précise-t-il, a été élaboré pour exiger la généralisation de l'indemnité de logement. « Nous avons débuté depuis le lundi 24 avril 2023 par une journée d'information et de sensibilisation des travailleurs des 18 ministères qui composent le collectif. Ce travail a vu les leaders interministériels faire le tour des bureaux pour sensibiliser les travailleurs sur l'importance de la semaine rouge de l'administration », souligne-t-il.



Ailleurs, des assemblées générales ont été organisées ce mardi, dans les différentes sphères ministérielles à Diamniadio et les autres ministères hors de Diamniadio. Cela, constate-t-on, a permis aux travailleurs interministériels de peaufiner des stratégies pour la réussite des activités et permettre aux leaders du collectif de revenir en détail sur les différents points du plan d'actions.



Le Collectif interministériel des Agents de l'Administration sénégalaise promet dès demain le démarrage de la semaine rouge de l'administration sur l'ensemble du territoire national. Durant cette semaine, indique-t-il, tous les travailleurs membres du collectif devront arborer des brassards rouges. Et, il est aussi demandé aux travailleurs de se rassembler devant les ministères et les services pendant 10 à 15 minutes.



En plus de ce port de brassards rouge, il sera organisée le 15 mai 2023, la marche nationale du collectif. « Pour la réussite de la marche, on s'est fixé un objectif de mobilisation de plus de 1000 personnes. Les travailleurs au niveau central comme déconcentré prendront part à cette importante manifestation », dit-il.



Toujours dans sa logique revendicative, une grève totale de 48h sera déclenchée le 30 mai prochain. L’objectif visé est de paralyser toutes les activités dans les 18 ministères concernés. « Nous sommes ouverts au dialogue et appelons le gouvernement, à travers le Premier Ministre et le Chef de l'État à résoudre ce problème », proteste le collectif des agents de l’administration.



A retenir, le Collectif interministériel des Agents de l'Administration sénégalaise (CIAAS) est une structure mise en place pour défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Il est constitué de syndicats et d'amicales et intervient dans le fonctionnement de 18 ministères. Ces derniers sont en amont et en aval de la mise en œuvre de toutes les politiques définies par le gouvernement dans leurs secteurs respectifs. Ils contribuent à l'élaboration des projets et des actes normatifs de l'État tels que les lois et règlements. Ces agents réfléchissent par ailleurs, sur les grandes orientations politiques et stratégiques de l’Etat, pour le progrès du Sénégal.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook