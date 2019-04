Contre la discrimination et le système des castes: la Société civile sur le pied de guerre

La discrimination affecte beaucoup de personnes dans le monde plus particulièrement en Afrique, où les populations subissent ce phénomène du fait de leurs différentes cultures et coutumes.



En effet, Trust Africa a organisé une consultation sur la discrimination sous le thème "Le partenariat mondial et les actions communes dans la lutte contre la discrimination fondée sur le travail et l’ascendance, y compris le système des castes". Ce phénomène des castes et de la discrimination est source de beaucoup de conflits.



Selon le Directeur exécutif de Trust Africa Ibrahima Sall, « nous devons comprendre que les différentes formes de discrimination comme l’esclavage n’ont pas totalement disparu. Les formes de discrimination sont des réalités dans nos sociétés ». Dans la même veine, Trust Africa va faire une déclaration qui attire l’attention sur les pratiques sociologiques qui existent et soulignent un certain nombre de faits sur lesquels on s’appuie pour que la discrimination s’arrête dans tous les milieux, notamment dans celui du travail.



Pour l’historienne Penda Mbow, des changements et des transformations importants sont en train de s’opération au Sénégal grâce à la promotion de la citoyenneté. Les organisations de lutte pour la défense des droits humains ont beaucoup contribué à ce phénomène. « Au Sénégal, le casté n’est pas celui qui rencontre le plus de difficultés au plan économique, notamment dans l’artisan, le griot, le forgeron. Ils participent et occupent une place importante dans le développement économique, la production de biens et dans l’organisation de la société », explique la célèbre historienne.



Malgré les poches de résistance, affirme Penda Mbow, le Sénégal est en avance sur beaucoup de pays de la sous-région.











L’As

