Contre la hausse du prix de l’électricité : Nio Lank a mobilisé, hier La marche du collectif Nio Lank, hier, contre la hausse du prix de l’électricité et pour la libération de Guy Marius Sagna et ses camarades a fortement mobilisé. Partie de la place de l’Obélisque pour se terminer à la Rts, la manifestation a surtout enregistré une grande participation des femmes et des personnes du 3ème âge. Toutefois, l’absence des leaders politiques est à notée par plusieurs journaux ce matin.

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Janvier 2020 à 07:33



