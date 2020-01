Contre la hausse du prix de l’électricité: Nio Lank lance « Flyers Feep » ce mercredi Nio Lank n’en démord pas. Malgré l’arrestation de 15 de ses membres, samedi dernier, gardés à vue pendant 48 heures pour avoir distribué des flyers, les membres du collectif annoncent le lancement de l’opération ‘’Flyers Feep’’, dès demain, mercredi. Ils feront ainsi du porte-à-porte pour continuer de dénoncer la hausse du prix de l’électricité et exiger la libération de Guy Marius Sagna et compagnie.

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Janvier 2020 à 09:23 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos