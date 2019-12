Contre la hausse du prix de l’électricité: Nio Lank remet ça ce vendredi à la place de l’Indépendance, le GIR promet une contre-attaque Ça promet ce vendredi 20 décembre à la place de l’Indépendance. Et pour cause, le collectif Nio Lank promet une nouvelle manifestation, toujours pour protester contre la hausse du prix de l’électricité et exiger la libération de Guy Marius Sagna et compagnie. Selon Oumar Wally Zoumarou, le coordonnateur du collectif, une lettre d’information a déjà été envoyée aux autorités compétentes dans ce sens.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Décembre 2019 à 09:10

Mais le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb, dit n’avoir reçu aucune demande de manifestation dans la capitale à ce jour.



Quoi qu’il en soit, le GIR, proche de la mouvance présidentielle compte organiser une contre manifestation pour barrer la route à Aliou Sané et les autres. Ses membres promettent que ce qui s’est passé vendredi dernier, ne se reproduira pas.



Autant dire que l’on va vers un vendredi de tous les dangers, le 20 décembre prochain.



