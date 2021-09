Contre la levée de l'immunité parlementaire de leurs collègues: De députés de BBY opposent un veto

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Septembre 2021 à 09:02 | | 0 commentaire(s)|

Mamadou Sall et Boubacar Biaye, cités dans un trafic de passeports diplomatiques pourraient se tirer d’affaires, concernant la levée de leur immunité parlementaire.



D’après Source A, des parlementaires de BBY, évoquant la protection de députés et la présomption d’innoncence, sont en train de s’activer ferme pour empêcher cette procédure.

.

Ainsi, ces derniers, ont appelé au téléphone leurs collègues pour opposer leur veto.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos