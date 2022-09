Contre la vie chère: Macky Sall convoque une réunion au Palais, ce lundi

Le chef de l’Etat Macky Sall , après la formation du gouvernement a convoqué ce lundi, une réunion pour se pencher sur les questions des ménages. Une manière pour le chef du gouvernement Amadou Ba de prendre en compte les préoccupations des citoyens.



D’après Le Quotidien, cette rencontre qui sera présidée par le chef de l’Etat avec la participation du premier ministre, le ministre du commerce, de la Consommation et des PME ainsi que des spécialistes de ce ministère s’articule autour des ménages.



Ladite rencontre, visant à diagnostiquer, à lutter contre la vie chère et, à renforcer le pouvoir d’achat des sénégalais face à la flambée des prix, regroupera aussi, les associations de consommateurs, le patronat, les associations de commerçants, les industriels, les acteurs portuaires, les acteurs de la banque et des assurances.