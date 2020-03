Contre le coronavirus: Le Cusems soutient le corps médical mobilisé

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Mars 2020 à 10:51 | | 0 commentaire(s)|

Le Directoire national du Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire (Cusems), réuni samedi, a noté avec inquiétude l’identification des premiers cas de l’épidémie de coronavirus au Sénégal. Selon "L’As", le syndicat exprime son soutien au corps médical mobilisé dès les premières heures malgré la modicité des moyens mis à leur disposition et sa solidarité aux victimes à qui il souhaite un prompt rétablissement.



Aussi, exhorte-t-il les autorités à prendre toutes les dispositions utiles pour circonscrire au plus vite l’évolution de la maladie, notamment par la prévention, le confinement et la prise en charge diligente des cas identifiés. Dans la croisade nationale contre cette maladie, le Cusems exprime sa disponibilité à contribuer à la sensibilisation des élèves, afin d’atteindre par un effet démultiplicateur, toutes les composantes de notre société.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos