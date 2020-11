Contre le réchauffement climatique et ses conséquences néfastes sur l’environnement : La Sonatel plante 30 000 propagules à Palmarin et à Joal

30 000. C’est le nombre propagules que la Sonatel, par l’entremise de ses agents en collaboration avec l’association Nebeday et les populations locales, a planté dans la réserve naturelle de Palmarin et l’aire marine protégée de Joal.



« Dans le cadre de l’opération « 1 000 000 d’arbres » initiée pour lutter contre le réchauffement climatique et ses conséquences néfastes sur l’environnement, Sonatel, aux côtés de l’Association Nebeday, s’est engagée pour un reboisement de la réserve naturelle communautaire de Palmarin et de l’aire marine protégée de Joal », confie le communiqué.



La Sonatel indique dans la foulée que ces 30 000 propagules portent le nombre de palétuviers plantés à 103 300 en 5ans de collaboration (10000 en 2016, 21200 en 2017, 16800 en 2018, 25300 en 2019).



Cette initiative, à l’en croire, a suscité une forte mobilisation des populations locales, qui s’est matérialisée par la présence de 110 planteurs dont des femmes des GIE Martyr de Palmarin et Mbogga Yaay de Joal, des jeunes volontaires de Palmarin, des membres du Comité de gestion de la réserve naturelle communautaire de Palmarin, ainsi que d’agents de Nebeday et de Sonatel.



Et pour la 5ème année consécutive, note le document enfin, ce reboisement vient renforcer la série de mesures initiées par le Groupe Sonatel allant dans le sens de créer une conscience environnementale auprès des populations par l’éducation et la sensibilisation sur l’importance de la protection de l’environnement, et de la préservation de la biodiversité.

